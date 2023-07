FV Weiler und TSV Heimenkirch im Pokal: Wo es garantiert ein Schützenfest gibt

Der FV Weiler hat direkt mit einem Ligakonkurrenten zu tun. Heimenkirch trifft auf einen unbekannten Gegner. Beim FC Wangen ist der wichtigste Spieler gesperrt

21.07.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Für den FV Rot-Weiß Weiler und den TSV Heimenkirch steht an diesem Samstag (22. Juli) bereits das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Rund zwei Wochen nach Beginn der Sommervorbereitung und vier Wochen vor Beginn der Liga müssen die beiden Mannschaften im WFV-Pokal ran.

In der ersten Runde des Verbandspokals bekommt der FV Rot-Weiß Weiler dabei gleich einmal einen Vorgeschmack auf das, was ihn nach dem Aufstieg im Saisonalltag erwartet. Der Verbandsligist gastiert beim Ligakonkurrenten FV Biberach (Beginn 15.30 Uhr).

Im Pokal hatten die Rot-Weißen im vergangenen Jahr für mächtig Furore gesorgt. Sie räumten höherklassige Gegner aus dem Weg und stießen ohne Gegentor bis ins Halbfinale vor – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Dort unterlagen sie nur knapp mit 1:2 dem Regionalligisten TSG Balingen, der anschließend auch den Pokal gewann und es nun im DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart zu tun hat.

Biberach hat in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Klassenerhalt geschafft – und mit Oliver Wild einen neuen Trainer an Bord geholt, den die Rot-Weißen nur allzu gut kennen. Er war zuvor viele Jahre beim SV Ochsenhausen in der Landesliga am Ball.

Wenn die Rot-Weißen in der 34.000 Einwohner zählenden Stadt aufkreuzen, dürfte dort mächtig was los sein: Es ist das letzte Wochenende des traditionellen Biberacher Schützenfestes.

TSV Heimenkirch muss im Pokal zur SSG Ulm 99

Auch der TSV Heimenkirch hat eine Auswärtsfahrt – und sogar eine noch weitere: Die Mannschaft des neuen Trainer-Duos Simon Schnepf und Nito Ferreiro muss zur SSG Ulm 99 (15.30 Uhr).

Es ist für Heimenkirch ein völlig unbekannter Gegner, der zwar auch in der Landesliga spielt, aber in einer anderen Staffel. Denn die Landesliga Württemberg ist auf vier gleichberechtigte Staffeln aufgeteilt. Ulm spielt in Nummer 2, Heimenkirch in Nummer 4.

Ulm hat bis 2014 in der Kreisliga gespielt und ist 2020 in die Landesliga aufgestiegen. Das Vorjahr endete mit dem zehnten Platz.

Okan Housein fehlt beim FC Wangen wegen Rot-Sperre

Ein Heimspiel hat derweil der FC Wangen. Der Verbandsliga-Absteiger erwartet seinen künftigen Ligakonkurrenten FC 07 Albstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Neu-Trainer Markus Steidle muss auf Okan Housein verzichten. Der Regisseur ist nach seiner Roten Karte in der Vorsaison noch für vier weitere Pflichtspiele gesperrt (insgesamt sechs, zwei schon abgesessen).

Die zweite Runde findet gleich eine Woche später am 29. Juli statt.

