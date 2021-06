Gartenschau bis Mitte Oktober verlängert

Die Landesgartenschau in Lindau ist bis Mitte Oktober verlängert worden. Auch Veranstaltungen sind bereits geplant. Wer alles in Lindau zu Gast ist.

17.06.2021 | Stand: 13:18 Uhr

Die Gartenschau in Lindau soll bis zum 10. Oktober verlängert werden. Zudem sind die Kassen abends bis 19 Uhr auf. Das hat die Gartenschau mitgeteilt. „Wir folgen damit den Anregungen aus Besucherkreisen“, sagt Geschäftsführerin Claudia Knoll.

Die Verlängerung der Gartenschau wurde bereits länger diskutiert. „Jetzt haben wir mit allen Partnern gesprochen und deren Zustimmung eingeholt. Nun haben wir auch die abschließende Zustimmung des Aufsichtsrats erhalten“, sagt Knoll.

Blumeninsel Mainau ist mit eigenem Beitrag zu Gast

Derzeit steht das Thema „Arkadien“ im Mittelpunkt und damit blühende Obstbäume, Zitrusfrüchte als Sinnbild des Südens und mediterrane Einflüsse, die sich in der Blumenschau und der Gastronomie zeigen. Zu Gast ist auch die Blumeninsel Mainau mit einem eigenen Ausstellungsbeitrag. Dabei geht es um Zitrusfrüchte. Heute selbstverständlich, galten sie früher als Kostbarkeiten, wie es sie in einem Land wie „Arkadien“ geben sollte. Im Begleitprogramm gibt es außerdem Lesungen, beschwingte Hintergrundmusik und Sportangebote.

Diese Veranstaltungen sind geplant

Auch die veranstaltungsfreie Zeit auf der Gartenschau endet bald. Das Lindauer Kabaräh ist gleich dreimal zu Gast: am 30. Juni sowie am 2.,14.. und 16. Juli. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die aus Vorarlberg stammende Sängerin Filippa Gojo kommt am 7. Juli, Loisach Marci am 10. Juli und Lindaus „Soulman“ Karl Frierson am 28. Juli. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr.

Die genauen Einlassregeln werden aktuell auf der Homepage der Gartenschau bekannt gegeben. Dort gibt es auch ausführliche Infos zum Programm. Der Eintritt ist im Preis einer Dauerkarte oder eines Tagestickets enthalten.

Informationen unter www.lindau2021.de