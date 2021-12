Brand-Vermutung verhindert großes Unglück nach Gasaustritt in Lindenberg

In einem Haus in Lindenberg entweicht lebensbedrohliches Kohlenmonoxid - doch davon weiß die Feuerwehr zuerst nichts. Und geht von einem Brand aus.

Die Lindenberger Feuerwehr hat am ersten Weihnachtsfeiertag eine Familie aus ihrem Haus gerettet, in dem lebensbedrohliches Gas ausgetreten war. Eingestellt waren die Einsatzkräfte zuvor aber auf ein Feuer: Denn die Bewohner des Hauses hatten sie wegen Brandgeruchs alarmiert.

Tatsächlich rochen die Feuerwehrler vor dem Gebäude ebenfalls Verbranntes – jedoch nicht im Inneren. „Da schlugen dann unsere Gasmessgeräte sofort Alarm“, sagt Kommandant Marcus Schneider.

Kohlenmonoxid verteilt sich in gesamten Gebäude in Lindenberg

Denn in dem Haus breitete sich kein Feuer aus, sondern Kohlenmonoxid. Das Gas hatte sich im gesamten Gebäude verteilt. Die Feuerwehrler holten die Familie mit Atemschutzmasken sofort ins Freie. Die Situation sei „wirklich lebensbedrohlich“ gewesen, schildert Schneider.

Kohlenmonoxid stört den Atemkreislauf und kann schon nach wenigen Minuten zum Tod führen. Doch die betroffene Familie hatte großes Glück im Unglück: Das geruch- und geschmacklose Kohlenmonoxid war aus einer defekten Heizung ausgetreten. Sie setzte nicht nur das Gas, sondern in einem Kamin auch schwarzen Rauch frei. (Lesen Sie auch: Was steckte hinter dem Amok-Fehlalarm in Lindau? Polizei liefert neue Erkenntnisse)

Brand-Vermutung rettete womöglich das Leben der Familie

Dieser ließ die Familie vermuten, es brenne. Deshalb alarmierte sie die Feuerwehr. (Lesen Sie auch: Mit Absicht Feuermelder an Schule ausgelöst: So teuer kann der üble Streich für Täter werden)

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die betroffenen Bewohner, denen es nach Angaben der Feuerwehr aber den Umständen entsprechend gut ging. Knapp zwei Stunden mussten die Einsatzkräfte das Haus durchlüften. 40 Helferinnen und Helfer waren in insgesamt sechs Fahrzeugen ausgerückt.

