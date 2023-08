Was der neue Pächter mit der "Krone" in Thal vorhat

Die „Krone“-Wirtschaft im Vorarlberger Thal war ein halbes Jahr geschlossen. Seit Juli ist Manuel Riedmann nun hier der Chef. Was er seinen Gästen bieten will.

12.08.2023 | Stand: 11:56 Uhr

Wer im Gasthaus Krone in Thal (Vorarlberg) ein Mineralwasser bestellt, bekommt ein „Siebers“ serviert. Kein Wunder, liegt doch die Quelle des in Weiler abgefüllten Wassers gerade einmal anderthalb Kilometer Luftlinie entfernt auf der anderen Seite der Rothach, die hier in Vorarlberg übrigens „Rotach“ geschrieben wird. Wie das Wasser finden auch viele Gäste aus dem Westallgäu den Weg über die Grenze hinweg. Seit wenigen Wochen ist es nämlich wieder möglich, in der „Krone“ einzukehren. Denn nach mehrmonatiger Schließung ist sie wieder geöffnet, nachdem mit Manuel Riedmann ein neuer Pächter das Zepter übernommen hat.

