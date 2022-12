Gastronomie am Bahnhof Röthenbach: Das „Gleis 1“ öffnet wieder

Justyna und Deli Shuni haben die Gaststätte am Bahnhof Röthenbach gepachtet. Was die Wirte in dem früheren Bistro vorhaben und wann die Eröffnung geplant ist.

23.12.2022 | Stand: 17:55 Uhr

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie kam das vorläufige Ende für das „Gleis 1“ in Röthenbach-Oberhäuser. Die Bahnhofsgaststätte, die sich wie das gesamte Gebäude im Besitz der Gemeinde befindet, war seither geschlossen. Lange Zeit vergeblich war Bürgermeister Stephan Höß auf der Suche nach neuen Pächtern. Nun sind sie gefunden: Justyna und Deli Shuni eröffnen das „Gleis 1“ am 7. Januar wieder. Und sie starten mit viel Schwung und zahlreichen Ideen.

