Pächter zieht Notbremse: Gastronomie am Bahnhof ist wieder geschlossen

Deli Shuni hatte das "Gleis 1" in Röthenbach erst im Januar übernommen. Jetzt hört er schon wieder auf. Wieso er den Bahnhof verlasst und welche Pläne er hat.

26.05.2023 | Stand: 17:42 Uhr

Das „Gleis 1“ am Bahnhof in Röthenbach ist wieder geschlossen. Nach nicht einmal fünf Monaten hat Pächter Deli Shuni die Notbremse gezogen. Vor allem zwei Gründe hätten den Ausschlag dafür gegeben, sagt der 36-Jährige auf Nachfrage unserer Redaktion: Wie vielerorts in der Gastronomie hatte er Schwierigkeiten, Personal zu finden – und es seien einfach zu wenig Gäste gekommen, um das Bistro im Bahnhofsgebäude weiter betreiben zu können.

