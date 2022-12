Gebiet um das Feuerwehrhaus Weiler: Gemeinde sichert sich Vorkaufsrecht

Eine neue Satzung gilt rund um das Feuerwehrhaus in Weiler. Warum das so ist und was einige Ratsmitglieder kritisieren.

15.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Feuerwehrhaus in Weiler liegt inmitten von Wohnbebauung an der Bildsteinstraße. Erweiterungsmöglichkeiten gibt es dort nicht, sind jedoch gefragt. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt eine Satzung zum Vorkaufsrecht durch die Kommune erlassen. Kommt eines der angrenzenden Grundstücke zum Verkauf, könnte die Gemeinde es also zu den gleichen Bedingungen erwerben.

