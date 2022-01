Mann mit gefälschtem Impfpass erwischt - Junger Schweizer greift daraufhin Apotheker an

Ein Mann will sich mit einem sichtlich gefälschten Impfpass ein digitales Impfzertifikat in einer Apotheke in Lindau zu erschleichen. Doch das Ganze fliegt auf.

Ein Schweizer hat am späten Mittwochnachmittag in Lindau versucht, sich in einer Apotheke ein digitales Impfzertifikat zu erschleichen. Der junge Mann kam gegen 17.30 Uhr in die Apotheke an der Bregenzer Straße und legte seinen Impfpass vor. Damit wollte er ein digitales Impfzertifikat beantragen.

Apotheker erkennt sichtlich gefälschten Impfpass

Der Apotheker prüfte das Dokument und merkte, dass es sichtlich gefälscht worden war. Er wollte daraufhin die Polizei rufen. Dadurch wurde der Kunde aggressiv und rastete aus. Der Schweizer ging auf den Apotheker los und entriss ihm den Impfausweis. (Lesen Sie auch: Gegendemo in Lindenberg: 150 Menschen bilden Menschenkette auf dem Stadtplatz)

Schweizer greift Apotheker in Lindau an und verletzt ihn

Der Apotheker versuchte, den Mann aufzuhalten. Dieser konnte sich aber losreißen und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch den Angriff wurde der Apotheker leicht am Finger und am Oberschenkel verletzt. (Lesen Sie auch: Zahl der gefälschten Impfpässe im Allgäu steigt - Wo der Schwindel am häufigsten auffliegt)

So beschreibt die Polizei den Täter

Die Polizei sucht nun nach dem Täter und beschreibt den Schweizer wie folgt:

Der Mann ist etwa 22 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur sowie einen dunkleren Teint.

Der Schweizer war in der Apotheke dunkel gekleidet.

Hinweise unter dieser Telefonnummer

Wer hat am Mittwoch nach 17.30 Uhr in der Apotheke an der Bregenzer Straße in Lindau den flüchtenden Mann beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08382/910-0 entgegen.

