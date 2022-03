Gefährliche Lage an Bahngleis bei Heimenkirch: Was ist passiert?

Norbert Hillenbrand und Werner Huber haben die Bahn auf ein Problem bei Heimenkirch aufmerksam gemacht. Wie die Bahn reagiert und was das für Fahrgäste bedeutet.

18.03.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Eine möglicherweise gefährliche Situation im Bahnverkehr haben am Mittwoch zwei aufmerksame Männer aus dem Westallgäu entschärft. Sie informierten die Bahn über eine Unterspülung des Bahnkörpers bei Heimenkirch. Die Bahn reagierte schnell, sie drosselte die Geschwindigkeit der Züge, und sperrte die Strecke halbspaltig. Bahnkunden müssen seither Behinderungen in Kauf nehmen, teilweise auf Busse als Schienenersatzverkehr ausweichen. Wie lange die Behinderungen dauern, konnte die Bahn am Donnerstagabend noch nicht sagen.