Geflüchteter Straftäter aus BKH Kaufbeuren wieder aufgetaucht - Polizei zieht Fahndung zurück

Der am Montag aus dem Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren geflohene Straftäter ist wieder aufgetaucht und zurück im BKH. Die Polizei zieht ihre Fahndung zurück.

28.04.2021 | Stand: 06:54 Uhr

Der Mann war seit Montag aus dem Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren (BKH) abgängig. Dort verbüßt er laut Polizei eine mehrjährige Freiheitsstrafe wegen eines Gewaltdelikts. Von einem genehmigten Ausgang auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses war er am 26. April 2021 nicht mehr auf seine Station zurückgekehrt.

Nachdem er noch am selben Tag in seinem Heimatort Weiler-Simmerberg im Westallgäu gesehen wurde, dort aber nicht festgenommen werden konnte, gab die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung heraus.

Geflüchteter Straftäter: Vermisster aus BKH Kaufbeuren war in Weiler-Simmerberg unterwegs

Obwohl er in der Vergangenheit zwar durch Gewalttaten in Erscheinung trat, hatte ihn die Polizei nicht als "akut fremdgefährlich" eingestuft. Auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de hieß es dazu: Wer den Mann sieht, sollte sich ihm nicht nähern, sondern am besten direkt die Polizei in Kaufbeuren verständigen.

Inzwischen befindet er sich laut Mitteilung "wieder im Gewahrsam der Einrichtung".

Das ist die Forensik am BKH Kaufbeuren

Die Forensische Klinik ist seit 2004 eigenständig unter dem Dach des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren untergebracht. Über die Jahre und Jahrzehnte wuchs die Abteilung und breitete sich mit ihren Stationen auf das gesamte BKH-Gelände aus. Sie umfasst heute rund 230 Betten und ist voll belegt. Deshalb soll in der gerade erst erweiterten und modernisierten Klinik eine zehnte Station geschaffen werden.

In der Forensik sind Menschen untergebracht, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder Intelligenzminderung mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Drei Abteilungen mit insgesamt neun Stationen gibt es aktuell: zwei, in denen jeweils suchtkranke Straftäter entsprechend den Maßregeln der Besserung und Sicherung untergebracht sind, und eine für Menschen mit anderen psychischen Erkrankungen.

Innerhalb jeder Abteilung gibt es zwei geschlossene und einen offenen Bereich. Je nach Therapieerfolg werden Lockerungsstufen festgelegt.