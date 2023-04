Geflüchtete aus der Ukraine wohnen bei Allgäuer Familien: Klappte das Zusammenleben?

Viele Familien haben vor einem Jahr Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Nicht immer lief alles reibungslos. Wie eine Koordinatorin die Hilfe beurteilt.

09.04.2023 | Stand: 19:03 Uhr

Nicht überall lebten Familien mit Geflüchteten aus der Ukraine so lange unter einem Dach wie bei Familie Pichler in Steinegaden (Röthenbach). Und nicht immer hat das Zusammenleben reibungslos funktioniert und manchmal war es nur von kurzer Dauer. Einige Familien hat Maria Lindl als Ansprechpartnerin des Helferkreises in Heimenkirch in dieser Zeit begleitet. „Die spontane Hilfsbereitschaft war beeindruckend“, erinnert sie sich. Viele Familien hätten sich ganz kurzfristig auf „dieses Abenteuer“ eingelassen.

