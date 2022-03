Gegen den Krieg: Friedensdemo in Lindenberg und Weiler am 5. März geplant

Solidarität mit der Ukraine: In Lindenberg und in Weiler finden Friedensdemos statt. Die Kirchen im Landkreis Lindau sollen ihre Glocken minutenlang läuten.

04.03.2022 | Stand: 05:26 Uhr

Im Westallgäu ist die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ungebrochen. Zusätzlich zu einigen Hilfsaktionen sollen zwei Friedensdemos ein klares Zeichen gegen den Krieg setzen – am Samstag, 5. März, in Lindenberg und Weiler. Auch die Kirchen planen am etwas.

Friedensdemo auf dem Stadtplatz in Lindenberg (Samstag, 5. März, 17 Uhr) Die Kundgebung findet unter dem Motto „Lichtmeer für den Frieden – Stoppt den Krieg in der Ukraine und ganz Europa“ statt. Die Teilnehmer sollen ein Peace-Zeichen auf dem Stadtplatz formieren. Die Organisatoren Mattea Milz, Vincent Riedesser und Sina Engel bitten deshalb darum, Kerzen mitbringen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich über Spendenaktionen zu informieren sowie Blumen und Kerzen als Zeichen der Solidarität abzulegen.

Friedensdemo auf dem Kirchplatz in Weiler (Samstag, 5. März, 17.30 Uhr) Fast zeitgleich sollen die Teilnehmer einer Kundgebung in Weiler ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen. Motto: „Lasst uns gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg setzen“. Die Initiative zu der „Friedensversammlung“ geht von den Gemeinderatsfraktionen aus. Unterstützt wird sie von der Kirche. Die Organisatoren bitten darum, die Hygieneregeln zu beachten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Friedensfeier vor der Stadtpfarrkirche in Lindenberg (Sonntag, 6. März) Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul entzündet am Sonntag nach der Abendmesse (Beginn 18.30 Uhr) ein Friedensfeuer vor dem Haupteingang der Kirche. Konfessionsübergreifend sind die Menschen dazu eingeladen, gemeinsam für den Frieden in der Ukraine zu singen und zu beten.

Ökumenisches Friedensgebet in der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Oberstaufen (Sonntag, 6. März, 19 Uhr) Gemeinsam veranstaltet von der katholischen Pfarreiengemeinschaft und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde.