Gegen den Krieg: Lindenberg sendet deutliches Zeichen für den Frieden

Mehr Teilnehmer als erwartet: 220 Menschen stehen bei der Friedensdemo in Lindenberg zusammen. Sie hören bewegende Wort einer Mutter, die mitten im Krieg lebt.

06.03.2022 | Stand: 18:10 Uhr

Deutlich mehr Teilnehmer als erwartet haben am Samstag an einer Friedensdemonstration auf dem Stadtplatz in Lindenberg teilgenommen. 50 Personen waren angemeldet worden – letztlich zählte die Polizei aber 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Sie formten ein Peace-Zeichen auf dem Platz – das international gebräuchliche runde Symbol für den Frieden. Auf Plakaten brachten sie dabei ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck. Auch war zu lesen: „Die Putin-Diktatur wird scheitern gegen die Menschlichkeit.“

Eine private Initiative junger Lindenberger hatte zur Demonstration aufgerufen. Auffällig: Alle Generationen waren vertreten. Familien mit Kindern, viele Jugendliche, die Generation 50+, aber auch zahlreiche Senioren kamen auf den Stadtplatz.

Aus dem Organisationsteam sprach Loiuse Dietlein und machte deutlich, „dass wir hier heute gemeinsam stehen und unser Mitgefühl mit den betroffenen Zivilisten zeigen“. Es gelte, als Lindenberger, Deutsche und Europäer die gemeinsamen Werte ins Bewusstsein zu rufen, die in der deutschen Nationalhymne am Anfang stehen: Einigkeit und Recht und Freiheit. Es gelte aber auch, Taten folgen zu lassen – in Form von Geld- und Sachspenden. Dietlein mahnte zudem vor der „eklatanten Gefahr durch Falschinformationen“.

Friedensdemo in Lindenberg: Frau aus Kiew live zugeschaltet

Sichtlich bewegt waren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Worten einer aus der ukrainischen Hauptstadt per Internet zugeschalteten Einwohnerin Kiews. Die Frau lebt mit ihrem Ehemann und ihrer zehnjährigen Tochter auch aktuell noch in ihrer Wohnung.

„Unser Haus ist unsere Festung“, sagte sie und ergänzte: „Unsere kleine Welt steht noch.“ Ihren Beruf als Städteführerin möchte die Frau bald wieder ausüben und lud die Lindenberger ein, Kiew zu entdecken, „sobald wieder Frieden und der Wiederaufbau erfolgt ist“.

Das ukrainische Volk sei „so vereint wie nie zuvor“. Es befinde sich in einem „Kampf zwischen demokratischen Werten und gegen den Imperialismus“. Mehr und mehr Sorgen bereite ihr die Herausforderung, Alltägliches wie Lebensmittel zu bekommen.

Mit einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges endete die halbstündige Kundgebung auf dem Stadtplatz.

Friedensdemo mit 120 Menschen in Weiler

Auch in Weiler fand am Samstag an eine Friedensdemo statt. An ihr nahmen rund 120 Menschen teil. Neben Bürgermeister Tobias Paintner kamen auch Kirchenvertreter zu Wort.