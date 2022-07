Die Bürger von Lindenberg haben viele Fragen zum Bauprojekt Nadenberg. Zwei Stunden lang geht Bürgermeister Ballerstedt bei der Bürgerversammlung darauf ein.

30.07.2022 | Stand: 18:52 Uhr

Selten war eine Bürgerversammlung in Lindenberg so gut besucht: Circa 150 Bürgerinnen und Bürger waren in den Löwensaal bekommen. Sie hatten Dutzende Fragen: Zwei Stunden lang beantwortete sie Bürgermeister Eric Ballerstedt. Vieles drehte sich um das geplante Großprojekt auf dem Nadenberg. Nachfolgend ein Überblick über dieses Thema.

