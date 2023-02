Gelungene Premiere: So schön war der erste Dämmersprung in Grünenbach

Die Narrenzunft Burg Hohenegg in Grünenbach lockt bei ihrem ersten Dämmersprung hunderte Besucher an. Zahlreiche Vereine aus dem Ort helfen bei der Bewirtung.

05.02.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Das war eine rundum gelungene Premiere. Fünf Jahre nach ihrer Gründung hat die Narrenzunft Burg Hohenegg in Grünenbach erstmals einen Dämmersprung, also einen Fasnachtsumzug am späten Nachmittag, veranstaltet. Neben 25 Gruppen mit 800 Hästrägern kamen auch einige hundert Zuschauer an die Umzugsstrecke – teils, indem sie einfach vor die Haustüre traten, teils aber auch aus der bayerischen und württembergischen Nachbarschaft.

Am ersten Dämmersprung in Grünenbach nehmen 25 Gruppen mit 800 Hästrägern teil

Es war ein beeindruckendes Miteinander der Narrenzunft mit den örtlichen Vereinen und der Grünenbacher Feuerwehr. Letztere übernahm die Verkehrsregelung und wies auf die Parkplätze ein. Immerhin war Grünenbach während des Umzugs für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Zahlreiche Vereine aus dem Ort halfen bei der Bewirtung – und besserten so ihre Kassen auf.

Mit einer stattlichen Gruppe nahmen die Weißensberger Weihergeister an Narrensprung teil. Sie tragen ein zweigeteiltes, sechsfarbiges „Blätzlehäs“ – fünf in Erdfarben gehalten, die sechste ist rot als Zeichen, dass sie aus einer „ehedem katholischen Gemeinde“ kommen. Je Häs sind 900 Blätzle einzeln aufgenäht. Bild: Olaf Winkler

Für Stimmung sorgen beim ersten Grünenbacher Narrensprung mehrere Lumpenkapellen

Zentrum des Geschehens war zunächst der Bereich um den Kirchplatz. Dort fanden sich die meisten Zuschauer ein, die teilweise in Dreierreihen an der Straße standen und die Narren an sich vorbeiziehen ließen. Und dabei war närrische Vielfalt zu erleben. Das begann mit dem Nachwuchs („Narrensamen“) der veranstaltenden Narrenzunft. Und darauf folgten der örtliche Kindergarten Kunterbunt sowie Mädchen und Buben aus der Laubenbergschule. Die Narrenzunft Lachende Kuh aus Isny war ebenso vertreten wie die Wasserburger Feuerhexen, die Nachbarn vom Wolfsrudel aus Maierhöfen und die Landjugend aus Weiler. Für musikalische Stimmung sorgten gleich mehrere Lumpenkapellen. Besonders farbenfroh war dabei die Katastrophenband aus Rohrdorf.

Nach dem Umzug feiern Teilnehmer und Gäste an der Laubenberghalle weiter

Nach dem knapp einstündigen Umzug verlagerte sich das Geschehen zur Laubenberghalle. Dort herrschte bis zum späten Abend Partystimmung.

Sichtlich zufrieden war nach dem Dämmersprung der Erste Burgherr der Narrenzunft, Markus Wiest. Erstmals Gastgeber für viele Gruppen zu sein, freute ihn besonders.