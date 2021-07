Gemeinde Gestratz kauft Kindergarten: Das hat sie damit vor

Über eine halbe Million Euro gibt die Gemeinde dafür aus. Bürgermeister Engelbert Fink präsentiert erste Ideen, was auf dem Grundstück geschehen könnte.

Das Gelände des ehemaligen Pfarrhofs, auf dem sich heute der Kindergarten St. Gallus befindet, ist weitläufig. Ein großer Garten umgibt das Haus An der Reuthe 1, das sich in der Ortsmitte befindet. Die Pfarrkirche und die Argenhalle sind nur ein paar hundert Meter entfernt, der Dorfmarkt grenzt direkt an das Grundstück an. „Unsere Kinder fühlen sich hier wohl und das schon seit 26 Jahren“, sagte Engelbert Fink. Jedoch platzen der Kindergarten und die Krippe in Gestratz aus allen Nähten. Die Gemeinde betreibt die Einrichtung, Eigentümer ist bislang jedoch die Kirche. Mit dem Kauf der Flächen sollen die Zuständigkeiten unter einen Hut gebracht und klare Regeln geschaffen werden.