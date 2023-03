Frau fährt Auto gegen Baum - Pkw überschlägt sich

Eine 58-Jährige lenkt am Montag ihr Auto im Landkreis Lindau gegen einen Baum. Der Pkw überschlägt sich und landet auf dem Dach.

07.03.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Auers in der Gemeinde Röthenbach im Landkreis Lindau am Montagvormittag hatte die 58-jährige Fahrerin eines Pkw gleich mehrere Schutzengel. Das jedenfalls glaubt die Polizei Lindenberg.

Die Fahrzeugführerin fuhr auf der Staatsstraße 2001 in Auers, als sie aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Pkw überschlug sich und bleibt auf dem Dach zum liegen.

Totalschaden am Pkw nach Unfall

Die Frau wurde nach dem spektakulären Unfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dafür hatte ihr Auto einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.