Gemeinde Röthenbach kauft das Kindergarten-Gebäude

Grundstück und Trägerschaft der Einrichtung bleiben aber bei der Kirche. Warum die Gemeinde das Haus übernehmen möchte.

08.05.2023 | Stand: 15:35 Uhr

Im Sommer soll der Umbau des Kindergartens St. Martin in Röthenbach beginnen. 4,8 Millionen Euro will die Gemeinde in die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes in den nächsten zwei Jahren investieren. Doch bislang gehört es der Kommune gar nicht. Vielmehr befindet es sich im Besitz der katholischen Kirche. Doch nun haben sich die Beteiligten auf einen Kauf des Hauses durch die Gemeinde geeinigt.

