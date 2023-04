Gemeinde Röthenbach will den Kindergarten im Dorf übernehmen

Der Gemeinderat sollte sich eigentlich bereits mit dem Thema befassen. Doch wegen Vertragsproblemen wurde die Diskussion vertagt. Worum es dabei geht.

09.04.2023 | Stand: 19:54 Uhr

Eigentlich hätte sich der Röthenbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend mit der Übernahme des Kindergartens St. Martin von der katholischen Kirche befassen sollen – doch Bürgermeister Stephan Höß strich den Punkt kurzfristig von der Tagesordnung. Begründung: Der Entwurf des Erbpachtvertrags, der mit dem Bistum Augsburg geschlossen werden soll, sei nicht rechtzeitig im Rathaus angekommen.

Demnach will die Kommune die Einrichtung für 460.000 Euro übernehmen und den Betrag zu jeweils der Hälfte in diesem Jahr und 2024 stemmen. Pro Jahr fallen außerdem 1500 Euro Erbpachtzins an die Kirche an. Der Vertrag läuft 60 Jahre – und nach Ablauf oder Kündigung bekommt die Gemeinde zwei Drittel des aktuellen Schätzwert zurückerstattet.

4,7 Millionen für geplante Erweiterung des Röthenbacher Kindergartens

Bei den Kosten für die Übernahme wird es indes nicht bleiben, denn in den kommenden drei Jahren wird der Kindergarten, der laut Webseite aktuell 105 Plätze bietet, für insgesamt rund 4,7 Millionen Euro erweitert. Abzüglich Zuschüssen muss Röthenbach knapp 2,7 Millionen Euro selbst stemmen. In diesem Jahr sind es 1,7 Millionen Euro, im kommenden 1,4 und 2026 noch einmal 370.00 Euro.