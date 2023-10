Gemeinderat Hergensweiler revidiert Entscheidung in Sachen Kindergarten

Hergensweiler: Der Neubau muss nicht zweigeschossig sein

07.10.2023 | Stand: 05:23 Uhr

Die Entscheidung, dass der Neubau des Kindergartens in Hergensweiler zweigeschossig werden soll, fiel Anfang des Jahres einstimmig. Nun hat der Gemeinderat diesen Beschluss revidiert.

Der Architekturwettbewerb für die Kindertagesstätte hat bereits begonnen, das Preisgericht steht. In einer Videokonferenz wurden jetzt die Auslobungsunterlagen besprochen. „Wir sind alle 30 Seiten durchgegangen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. Ebenfalls dabei waren die zweite Bürgermeisterin Sibylle Englmann und die Kindergartenleitung. In dieser Sitzung hätten die Planer angeregt, die Zweigeschossigkeit aus der Ausschreibung zu nehmen, um flexiblere Lösungen zu ermöglichen, so Strohmaier weiter.

So kam die Gebäudehöhe wieder auf die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Ich sehe nicht die Gefahr, dass sie in die Höhe gehen“, sagte der Bürgermeister. Denn das Gebot, dass sich das Gebäude in den Ort einfügen müsse, bleibe bestehen. Er erhoffe sich vielmehr „kreative Ideen“ für das Grundstück, das ein Gefälle aufweist. „Wir könnten einen Mehrwert haben, wenn wir es rausnehmen.“

Das sahen die Gemeinderätinnen und Räte auch so und hoben den Beschluss zur Zweigeschossigkeit des Gebäudes auf.