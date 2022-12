Gemeinderat will kein Acht-Familien-Haus auf kleinem Grundstück

„Das Haus ist zu groß, das Grundstück zu klein“. Opfenbacher Räte bleiben bei ihrem Nein zu den Plänen eines Investors.

26.12.2022 | Stand: 10:45 Uhr

Erneut mit großer Mehrheit abgelehnt hat der Gemeinderat Opfenbach den Bauantrag eines privaten Investors, der in der Alemannenstraße ein Einfamilienhaus durch ein Gebäude mit acht Wohneinheiten ersetzen will. Bereits im Februar hatte das Gremium über einen weitgehend gleichen Antrag zu entscheiden – und ihn abgelehnt, weil das Gebäude nicht in die Umgebung passe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.