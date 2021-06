In Heimenkirch öffnet Gemeinschaftspraxis mit erfahrenem Altersmediziner und Psychiater

Mit Dr. Josef Grammer eröffnet ein erfahrener Altersmediziner und Psychiater in Heimenkirch die Praxis Pfeffer, Sauer, Eiser. Welche Ziele er verfolgt.

30.06.2021 | Stand: 14:29 Uhr

Das neue Angebot schließt eine Lücke in der medizinischen Versorgung im Westallgäu: Dr. Stefan Grammer nimmt am 1. Juli seine Arbeit in Heimenkirch auf. Er ist unter anderem Facharzt für Psychiatrie, Geriatrie und Rehabilitationswesen. „Die Versorgung verbessert sich“, ist sich Dr. Franz-Josef Sauer sicher. Er hat seinen Kollegen ins Westallgäu „gelotst“.

Grammer eröffnet eine Praxisgemeinschaft mit der Praxis „Pfeffer, Sauer, Eiser“. Ursprünglich wollten die Mediziner Räume im Karg-Haus in Heimenkirch beziehen. Das hat sich aber zerschlagen. Unter anderem, weil ein praxisgerechter Umbau der Räume unter den Bedingungen des Denkmalschutzes sehr schwierig gewesen wäre. Die Ärzte nutzen jetzt die Praxis Popp und haben sie in Absprache mit der Familie „zeitgemäß umgestaltet“, wie es Dr. Franz-Josef Sauer formuliert. Über ihn ist der Kontakt zu Grammer zustande gekommen. Die beiden kennen sich noch von gemeinsamen Zeiten an den Fachkliniken Wangen.

Josef Grammer bringt langjährige Erfahrung aus Klinik Bad Wurzach mit

Grammer ist auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen und lebt in Wangen. Er hat in Frankfurt beziehungsweise Ulm studiert und an zahlreichen Stationen Erfahrungen gesammelt, unter anderem am Zentrum für Psychiatrie in der Weissenau und der geriatrischen Klinik in Bad Säckingen. Zuletzt war er sieben Jahre Chefarzt der Altersmedizin an der Rehabilitationsklinik in Bad Wurzach. Die dort in der stationären Therapie gesammelten Erfahrungen ambulant umzusetzen, ist für den 59-Jährigen ein Grund, weshalb er eine Praxis eröffnet. Für den Standort Heimenkirch hat nicht zuletzt der Bahnhof den Ausschlag gegeben. Er ist wie ein Busanschluss für die Praxisgemeinschaft „extrem wichtig“ (Grammer).

Bisher mangelt es im Landkreis an psychiatrischer und gerontologischer Versorgung. Dabei ist der Bedarf groß. „Und er wird steigen“, ist sich Dr. Franz-Josef Sauer sicher. Grammer will die Lücke zumindest ein Stück weit schließen. Demenzbehandlung, Delier, Altersdepressivität, die oft nicht erkannt wird, chronische Schmerzerkrankungen, dazu das ganze Spektrum der Psychiatrie nennt der 59-Jährige einige seiner Arbeitsschwerpunkte.

Der Lindenberger Arzt Dr. Franz-Josef Sauer brachte Josef Grammer ins Westallgäu. Bild: Daniel Boscariol

Die Altersmedizin ist ein weites Feld. Das zeigt allein das Beispiel Demenz. Viele Menschen bringen die Krankheit mit schweren Gedächtnisstörungen in Verbindung. „Demenz ist aber mehr“, sagt Grammer. Wandertrieb, die Störung des Tag-Nachtrhythmus’ sind andere Folgen. „Der Mensch verhält sich anderes als früher“ (Grammer). Ob es sich tatsächlich um Demenz handelt, „lässt sich im Rahmen einer Gedächtnissprechstunde klären“, sagt der Mediziner. Mitunter ist die Diagnose auch harmloser. So könnten Gedächtnisstörungen allein verschiedenste Ursachen haben. Flüssigkeitsmangel, Blutzucker, Nebenwirkungen von Medikamenten nennt Grammer als Beispiele.

Medikation für Geriatrie-Arzt Grammer ein wichtiges Thema in der Praxis in Heimenkirch

Gerade die richtige Medikation ist für den Geriatriker ein „großes Thema“. Weil Medikamente die Körperwahrnehmung verändern können und das beispielsweise die Gefahr von Stürzen erhöht. Zudem sind ältere Patienten oft bei verschiedenen Fachärzten in Behandlung und bekommen unterschiedliche Medikamente. „Deren Wechselwirkung ist oft schwer kalkulierbar“ (Grammer). Mitunter gehe es Patienten besser, wenn Medikamente abgesetzt werden.

Die Altersmedizin in Bad Wurzach, die Grammer mit aufgebaut hat, arbeitet begleitend unter anderem mit Sozialdiensten, Einrichtungen der Altenhilfe und Angehörigen zusammen. Zudem bindet sie Dinge wie Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie mit ein. Ähnlich will es Grammer in seiner Praxis halten. Die Arbeit soll im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplanes „Hand in Hand“ gehen, Haus- und im Bedarfsfall auch andere Fachärzte einschließen. Der Geriatriker wäre dabei für den Patienten eine Art Lotse im Gesundheitssystem.

Das gemeinsame Ziel ist dabei klar: „Den Patienten soll es besser gehen“, sagt Grammer. Und: Sie sollten möglichst lange zuhause leben können. Die Voraussetzungen dafür beschreibt Grammer so: „Man braucht einen klaren Kopf und muss sich sicher bewegen können“.