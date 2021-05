Kleine und große Naturliebhaber graben, säen und pflanzen in Heimenkirch – und hoffen auf eine gute Ernte. Es darf jeder mitmachen, aber es gibt auch Regeln.

Von Angela Feßler

04.05.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Der Gemeinwohlgarten in Heimenkirch nimmt Fahrt auf. Bereits zum dritten Mal haben sich Hobbygärtner und Naturliebhaber getroffen, um in dem Ortsgarten zu graben, zu säen und zu pflanzen. Wer immer Lust und Zeit hat, kann am Freitag ab 15 Uhr in das Areal beim Freibad kommen, um gemeinsam mit anderen das Gelände zu gestalten.