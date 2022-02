Generationewechsel in der Bildhauerwerkstatt in Maierhöfen

Der junge Steinbildhauermeister Luis Schrade übernimmt den Betrieb seines Vaters Günther in Maierhöfen. Wie er in diese Rolle reingewachsen ist und was er plant.

26.02.2022 | Stand: 20:05 Uhr

Wo seine Wurzeln liegen, ist unüberhörbar: Günther Schrade, der seit 30 Jahren in Maierhöfen lebt und arbeitet und in dieser Zeit eine Reihe sichtbarer Spuren im ganzen Westallgäu hinterlassen hat, kommt aus Herrenberg im tiefsten Baden-Württemberg. Neben der Baskenmütze ist der schwäbische Zungenschlag eines seiner Markenzeichen. Und natürlich die Steine. Als Bildhauer ist Schrade im privaten wie öffentlichen Raum vielfach präsent. Jetzt sieht der 60-Jährige die Zeit gekommen, sich etwas zurückzuziehen. Er hat seinen Betrieb an den ältesten Sohn Luis übergeben, der im Juni 2021 in Freiburg die Meisterprüfung abgelegt hat.