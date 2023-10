Krebskranker baut Drogen zur Eigentherapie an - und wird verurteilt

Das Amtsgericht Wangen verurteilt einen Krebskranken, weil er Drogen zur Eigenterapie angebaut hatte. Schon zuvor hatte er mit Haschisch zu tun.

04.10.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Weil er nicht das Geld dazu hatte, sich auf Rezept in der Apotheke Medikamente gegen seine Schmerzen zu kaufen, hat ein Krebskranker Betäubungsmittel selbst angebaut, um sich zu therapieren – bis der Ex-Freund seiner Tochter ihn „verpfiff“. Unter anderem wegen des unerlaubten Herstellens und Besitzes von Drogen in nicht geringer Menge verurteilte ihn jüngst das Schöffengericht am Amtsgericht Wangen zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten.

