Frau lässt sich per Telefonanruf ein Masken-Attest ausstellen und landet vor Gericht

Eine 58-Jährige beschaffte sich das „unrichtige Gesundheitszeugnis“ mit einem Telefonanruf bei einer Ärztin - die hat die Atteste wohl tausendfach ausgestellt.

Von Ingrid Kraft-Bounin

22.02.2022 | Stand: 05:38 Uhr

Was harmlos als Auseinandersetzung mit einem Busfahrer auf der Strecke zwischen Ravensburg und Wangen begann, endete für eine 58-Jährige nun vor dem Amtsgericht Wangen – wegen des Gebrauchs „unrichtiger Gesundheitszeugnisse“. Konkret ging es um ein falsches Attest, das die Angeklagte von der pandemiebedingten Maskenpflicht befreien sollte. Eine kleine Geschichte als Teil einer großen, wie sich zeigte. Wie das Gericht in diesem Fall entscheidet, wird die Öffentlichkeit erst am 8. März erfahren, denn bis dahin wurde das Verfahren unterbrochen, weil weitere Ermittlungen erforderlich sind.