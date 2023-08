Gerry Weber schließt seine Filiale in Isny

Der Modehersteller macht bundesweit viele Standorte zu. Die Nachfolge in der Wassertorstraße ist unklar.

25.08.2023 | Stand: 09:42 Uhr

Bundesweit schließt der Modehersteller Gerry Weber einen Großteil seiner Filialen. Auch der Standort Isny ist betroffen. Spätestens Ende Oktober ist Schluss an prominenter Stelle in der Wassertorstraße, wie eine Unternehmenssprecherin erklärte. Wer in die Räumlichkeiten nachfolgt, steht nach Angaben von Isny Marketing noch nicht fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.