Lindenberger Hausrecht versus Pressefreiheit: Mandatsträger müssen Gesicht zeigen

Darf die Presse bei Parlamentssitzungen die Mandatsträger fotografieren? Was in Bundes- und Landtag selbstverständlich ist, steht in Lindenberg zur Diskussion.

23.05.2023 | Stand: 20:02 Uhr

Seltsame Dinge haben sich im Stadtrat von Lindenberg abgespielt. Thomas Kühnel, der in Vertretung von Bürgermeister Eric Ballerstedt die Sitzung leitete, holte zu Beginn von allen Anwesenden die Erlaubnis ein, gegebenenfalls auf einem Foto zu sein, das der anwesende Pressevertreter im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die kritischen Eltern aufnehmen wollte. Wer damit nicht einverstanden sei, dessen Gesicht werde geschwärzt, erklärte Hauptamtsleiter Michael Schlachter. Drei Mitglieder zogen diese Option: Hannelore Windhaber, Anton und Helmut Wiedemann.

