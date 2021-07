Gestratz führt Urnengräber ein

Bisher gab es nur Einzel-, Doppel- oder Mehrfachgräber. Das soll sich nun ändern. Nach knapp zehn Jahren erneuert die Gemeinde ihre Friedhofssatzung.

Es ist ein sensibles Thema, das im Gemeinderat Gestratz eine Diskussion auslöst: Soll die Gemeinde künftig Urnengräber anbieten oder nicht? Seit 2012 hat Gestratz seine Friedhofssatzung nicht mehr geändert. „Sie muss überholt werden“, sagte Bürgermeister Engelbert Fink. Im Zuge dessen machte sich das Gremium auch Gedanken darüber, wie das Areal um die Pfarrkirche gestaltet werden soll. Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder, dass auf dem neuen Friedhof eine Reihe mit Urnengräbern entstehen soll.

Gräber unterscheiden sich in Sachen Pflege

In Gestratz gab es bisher lediglich Einzel-, Doppel- oder Mehrfachgräber. Diese schlossen eine Urnenbestattung jedoch nicht aus. „Auch in ein Einzel- oder Doppelgrab kann man eine Urne tun“, erklärte Bürgermeister Fink. Sie unterscheiden sich jedoch in Sachen Pflege von einer reinen Urnen-Grabstätte. Denn auf den Einzel- oder Doppelgräbern sind keine vollständig geschlossenen Grabplatten erlaubt. Angehörige müssen sich also um Pflanzen auf dem Grab kümmern. Zudem ist die Laufzeit in Gestratz doppelt so lang wie bei Urnengräbenr.

Zwischen 1992 und 1993 wurde in Gestratz der Friedhof erweitert. Der neue Friedhof wurde direkt an den alten angeschlossen. Voll belegt ist das Areal rund um die Pfarrkirche St. Gallus aber keineswegs. Bürgermeister Engelbert Fink zeigte auf einem Luftbild, die Freifläche zwischen den Gräbern. „Wir haben auf dem Alten Friedhof viele Lücken. Wenn dort alle Gräber belegt wären, bräuchten wir den Neuen Friedhof nicht.“ Zudem seien die Gräber immer wieder versetzt angelegt worden.

Gemeinde Gestratz macht sich Gedanken in Sachen Gestaltung der Urnengräber

Luft nach oben in Sachen Friedhofsgestaltung sah auch Gebhard Baur. „Wir haben Platz genug“, sagte er. Baur schlug vor, eine Ruhezone zu errichten, vielleicht auch einen Parkbereich mit Bäumen und Bänken. „Langfristig ist es sogar von Vorteil, wenn Lücken entstehen, die man gestalten kann.“

Xaver Tronsberg sprach sich zunächst dagegen aus, dass die Gemeinde Urnengräber ausweist. „Ich bin gegen vollkommen geschlossene Grabplatten. Auch wenn ein Grab ungepflegt ist, ist es trotzdem grün“, sagte er. Christine Kitzelmann hingegen stimmte dafür. „Jedoch sollten die Urnengräber so groß wie Einzelgräber werden. Wir sollten nicht nochmal ein anderes Maß einführen.“ Ulrike Schmid betonte, wie sensibel das Thema sei: „Geburt, Sterben und Tod sind etwas sehr Individuelles. Wenn jemand ein Urnengrab möchte, will ich ihm das nicht verbieten.“

Verwalter und Pächter des Friedhofs sei die Gemeinde, erklärt Fink. Der Grund gehöre jedoch der Kirche und diese entscheide letztendlich auch, was gemacht wird. „Ich habe bereits mit den Verantwortlichen gesprochen und diese haben nichts gegen die Einführung von Urnengräbern.“ Er schlug vor, eine Reihe Urnengräber auf dem Neuen Friedhof anzulegen. „In der Mitte könnte eine Stele hinkommen und eine Urnenwiese.“ Doch über die genaue Gestaltung könne man sich in einem zweiten Schritt Gedanken machen. Das Gremium stimmte schlussendlich trotz Diskussion komplett dafür.

Diese Bestattungsgebühren gelten in Gestratz

Der Gemeinderat passte auch die Gebühren der Satzung neu an. Auf dem Alten Friedhof kostet ein Einzelgrab jährlich 13 Euro und ein Doppelgrab 23 Euro. Die Laufzeit beträgt jeweils 20 Jahre. Bei der Friedhofserweiterung sind die Sätze ein bisschen teurer: Für ein Einzelgrab muss man 20 Euro im Jahr zahlen, für ein Doppelgrab 30 Euro. Die Gemeinde berechnet für ein Urnengrab den gleichen Betrag wie für ein Einzelgrab. „Jedoch legen wir hier die Dauer auf zehn Jahre fest“, sagte Bürgermeister Engelbert Fink.

