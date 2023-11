Streit eskaliert: Mieter schlägt Vermieter mit der Faust ins Gesicht

Ein Streit über Mietschulden ist in Gestratz (Kreis Lindau) eskaliert. Der Mieter attackierte den Vermieter mit einem Fautschlag.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten am Sonntagabend ein Vermieter und ein Mieter in der Gemeinde Gestratz in Streit. Grund war eine ausstehende Mietzahlung, sowie Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Kündigungsfrist.

Streit in Gestratz: Mieter schlägt Vermieter mit Faust ins Gesicht

Im Zuge des Streits schlug der Mieter plötzlich dem Vermieter mit der Faust ins Gesicht und beleidigte und bedrohte diesen. Anschließend fuhr der Mieter, der bereits eine neue Mietwohnung hatte, davon. Bei dem Schlag wurde der Vermieter leicht im Gesicht verletzt. Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Lindenberg zu melden: Tel. 08381/92010.

