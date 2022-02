Gestratzer Bürgermeister spricht sich für Sonnenstromanlagen aus

Engelbert Fink plädiert für Photovoltaikanlagen. Im Gespräch sind das Dach des Gemeindestadels, der Argenhalle und des Feuerwehrhauses. Gemeinderäte äußern Bedenken.

14.02.2022 | Stand: 08:04 Uhr

In den Gremien in Stiefenhofen und Maierhöfen waren mögliche Photovoltaikanlagen erst kürzlich ein Thema (wir berichteten). Jetzt hat sich auch der Gemeinderat Gestratz damit beschäftigt. Denn Bürgermeister Engelbert Fink sieht die Gemeinde in der Pflicht: „Wir Kommunen müssen etwas tun“, sagte er mit Blick auf die Energiewende.

Eigener Strom für die Kläranlage?

Auslöser aller Gedanken ist in Gestratz die anstehende Sanierung des Daches des Gemeindestadels in Zwirkenberg. 30.000 Euro würde das kosten. Im Sommer 2021 hatte der Gemeinderat sich dagegen entschieden, diese Arbeiten zu nutzen, um gleichzeitig eine PV-Anlage auf das Stadeldach zu montieren. Doch die Idee hat den Bürgermeister nicht ruhen lassen. Denn gerade einmal 300 Meter Luftlinie vom Stadel entfernt befindet sich die Kläranlage der Gemeinde – und damit einer der größten Stromverbraucher der Kommune. Allerdings hat Fink erfahren, dass eine Leitung zwischen Stadel und Kläranlage nicht möglich ist. Vielmehr müsste Strom, den die Gemeinde mit einer Anlage auf dem Stadeldach erzeugt, ins öffentliche Stromnetz fließen. Mit Blick auf die niedrige Einspeisevergütung könnte sich eine Anlage dann erst in 15 oder 20 Jahren rechnen. Dennoch war Fink nicht abgeneigt.

Ratsmitglied warnt vor langfristigem Vertrag mit Stromabnehmer

Aus den Reihen des Gemeinderates gab es jedoch Bedenken. Xaver Tronsberg sah die „Gefahr, dass wir in einem Vertrag hängen und den Strom günstig verkaufen müssen“ – und das selbst dann, wenn die neue Bundesregierung neue Varianten zur eigenen Stromerzeugung schaffe. Vor diesem Hintergrund warnte auch Klaus Buhmann, „nicht in einen langfristigen Vertrag einzusteigen“. Und Ewald Kinzelmann zeigte sich überzeugt, dass die Bundesregierung „bald etwas bringen“ werde. Mit dieser Begründung hatte auch der Gemeinderat Maierhöfen erst vor wenigen Tagen beschlossen, auf die Installation einer PV-Anlage auf dem neuen Feuerwehrhaus zunächst zu verzichten.

Gemeinde will erstmal Informationen einholen

In Gestratz ging die Diskussion aber noch über das Dach des Gemeindestadels hinaus. Werde es möglich, auch benachbarte Gebäude mit Strom zu versorgen, dann könne auch eine PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus interessant sein. Denn das liegt in Gestratz direkt neben der Argenhalle. Und die ist durch Heizgebläse und Kühlanlagen auf viel Strom angewiesen. Und das Gedankenspiel ging weiter: Könnte nicht sogar eine PV-Anlage auf dem Dach der 50 Jahre alten Argenhalle Sinn machen? Grundsätzlich konnte sich das auch der Bürgermeister vorstellen. Die Dachausrichtung sei beim Feuerwehrhaus aber besser.

Am Ende der Diskussion stand der Beschluss, dass der Bürgermeister Informationen und Angebote zu möglichen PV-Anlagen einholt – was neben dem Gemeindestadel auch das Feuerwehrhaus und die Argenhalle betrifft.

Lesen Sie auch