Gesuchter Mann stellt sich versehentlich selbst bei der Bundespolizei in Lindau

Ein Mann wurde in Lindau festgenommen, als er bei der Polizei nach Dokumenten fragte. Er war im Juni 2022 im Wangen verurteilt worden und danach untergetaucht.

28.07.2023 | Stand: 16:19 Uhr

Ein Mann hat sich in Lindau vermutlich versehentlich der Polizei gestellt. Wie die dortige Bundespolizei mitteilt, kam der 30-Jährige am Donnerstag in die Dienststelle und erkundigte sich nach sichergestellten Unterlagen, die von ihm dort liegen sollte.

Persönliche Gegenstände oder Dokumente des Mannes hatten die Polizisten zwar nicht, fanden aber einen aktiven Sicherungsbefehl des Amtsgerichts Wangen - und diesen führten die Beamten sofort aus.

2022 wegen Körperverletzung und Bedrohung in Wangen verurteilt

Laut Polizei war der 30-Jährige bereits im Juni 2022 am Amtsgericht Wangen verurteilt worden. Wegen Bedrohung und Körperverletzung hatte ihn der Richter dort zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Die Haftstrafe wurde zunächst für drei Jahre auf Bewährung ausgestellt. Doch auch trotz der Verurteilung beging der Mann weitere Straftaten. Um seiner Haftstrafe zu entgehen war er seitdem untergetaucht.

Mehrere Verstöße gegen Waffenbesitzverbot

Ein Unbekannter ist der 30-Jährige bei der Polizei nicht: Er sei als Gewalttäter und wegen diverser Straftaten, wie Erschleichen von Leistungen, Drogen- und Körperverletzungsdelikten, bekannt, schreibt die Bundespolizei. Außerdem wurde er 2021 mit einem Waffenbesitzverbot belegt, gegen welches es bereits mehrmals verstoßen hatte.

Die Nacht auf Freitag verbrachte der Mann noch bei der Bundespolizei. Am Samstag kam er dann in eine Justizvollzugsanstalt.