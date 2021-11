Gewalt gegen Frauen: Schwarzer Tüll und Nägel symbolisieren das Leid

Gewalt gegen Frauen nimmt auch im Landkreis Lindau zu. Aber nur wenige Betroffene melden sich. Das liegt auch an Corona. Nun gibt es eine besondere Aktion.

Von Ronja Straub

23.11.2021 | Stand: 12:15 Uhr

In der Pandemie nimmt die Gewalt gegenüber Frauen zu. Gleichzeitig machen Frauen im Lockdown weniger auf sich aufmerksam. Sie leiden im Stillen, sind oft in einer Spirale von Gewalt gefangen, aus der sie nicht ausbrechen können. Auf diese Situation aufmerksam machen wollen die Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis und der Verein Hilfe für Frauen in Not am internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Dazu holen sie angehende Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen – denn sie haben über die Kinder mit den Familien zu tun.