Gewerbegbeit öffnet seine Türen - Hunderte Besucher beim Open Westpark

Beim „Open Westpark“ präsentieren viele Unternehmen in den Hauser Wiesen ihre Leistungen und sich selbst als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb.

„Ein voller Erfolg“ war aus Sicht von Ulrich Pfanner, Vorsitzender des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet Hauser Wiesen, ,die gemeinsame Aktion „Open Westpark“ der dort angesiedelten Unternehmen und Handwerksbetriebe. Obgleich auf einen Nachmittag beschränkt kamen viele Hundert Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Westallgäu. Gefragt waren dabei einerseits die Rundgänge durch die größeren Unternehmen wie Demmel und Erbiwa, andererseits aber auch der Einblick in kleinere Betriebe.

Sich selbst als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb zu präsentieren – das war einer der Hauptgründe für den Tag der offenen Tür. Und so war es an einigen Stellen möglich, selbst aktiv zu werden. Das hat bei der Baufirma Dobler beispielsweise Sara Brey genutzt. Die Zwölfjährige aus Ellhofen kam mit ihrem Vater zum „Open Westpark“ und lenkte mittels Fernbedienung ein drei Tonnen schweres Betonteil durch die Luft. Genau solche Kontakte hatte Ausbildungsleiter Markus Mayer bei der Vorbereitung des Tags im Sinn. Denn Dobler sucht ständig Berufsnachwuchs. Daher stand dort die Präsentation der eigenen Leistungen im Hintergrund. Denn: „Die Auftragslage ist gut.“ Wichtiger sei es, auch langfristig Auszubildende zu finden.

Tombola beim Open Westpark im Gewerbegebiet "Hauser Wiesen"

Eine Tombola mit Gutscheinen von Betrieben aus der Region hatte der Zweckverband organisiert. Teilnehmen konnte jeder Besucher, der sich bei den Firmen einen Stempel holte. „So wollen wir auch die etwas am Rand liegenden Betriebe bekannt machen“, sagte Pfanner. Dazu gehört beispielsweise die ASR GmbH. Die Abkürzung steht für Automatisierungs-, Steuer- und Regelungstechnik. Die Firma, die vor sechs Jahren aus Lindau in den Westpark gezogen ist, baut Schaltschränke. Diese plant und programmiert das Unternehmen mit seinen zehn Mitarbeitenden auch.

Besucherinnen und Besucher erfuhren von Mareike Krieger, dass die Produkte aus dem Westallgäu bundesweit, aber auch in Österreich, der Schweiz und in Finnland zum Einsatz kommen – und das bei unterschiedlichen Kunden wie Stadtwerken, einer großen Papierfabrik und auch in Krematorien. ASR nutzte ebenfalls die Chance, sich als Arbeitgeber bekannt zu machen. „Wir suchen immer Unterstützung“, sagte Krieger.

Schaltschränke entwickelt die Firma ASR. Sie kommen nicht nur bundesweit, sondern auch im Ausland zum Einsatz. Insgesamt präsentierten sich an der Aktion etwa ein Dutzend Unternehmen und Handwerksbetriebe. Bild: Olaf Winkler

Bewusst „zeigen, was wir hier machen“ wollte der Metalltechnikbetrieb Steinhauser. Das reicht von Treppen und Balkonen bis zum 15-Tonnen-Stahlbauelement. Jugendliche konnten sich beim Schweißen probieren oder Besucher Maschinenführern über die Schulter schauen.

Zahlreiche Vereine hatten den „Open Westpark“ genutzt, um mit dem Verkauf von Speisen und Getränken ein paar Euro für die Vereinskasse zu verdienen. Das kam bei den zahlreichen Besuchern ebenso gut an wie das kulinarische Angebot von Käse und Wein bei der Käse-Alpe von Andreas Sinz. Er ist seit 2018 im Westpark vertreten und verarbeitet und konfektioniert Bergkäse aus der Region zum Verkauf in Lebensmittelgeschäften wie Rewe, Edeka und Kaufmarkt. Er fühlt sich im Gewerbegebiet bestens aufgehoben. Die Infrastruktur sei bestens – „und dennoch hüpfen hier abends die Hasen vorbei“, sagte Sinz.