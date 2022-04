Gewerbegebiet bei Opfenbach stößt bei Nachbarn auf Widerstand

Holzbau Trunzer und der Forstservice Peter Straubinger wollen am Ortseingang von Opfenbach bauen. Die Größe der geplanten Gebäude erschreckt Anwohner.

27.04.2022 | Stand: 07:40 Uhr

Es ist ein fast schon klassischer Konflikt. Die Gemeinde weist ein Gewerbegebiet aus, Betriebe wollen die Flächen gut nutzen, die Nachbarn aber werden beeinträchtigt. So einen Fall gibt es jetzt in Opfenbach. Die Gemeinde will für die Firmen Holzbau Trunzer und Forstservice Peter Straubinger ein neues Gewerbegebiet ausweisen. „Ziel ist es, die „Unternehmen am Ort zu halten“, sagte Bürgermeister Matthias Bentz im Gemeinderat. Das Gremium brachte einen Bebauungsplan auf den Weg, der für die Vorhaben maßgeschneidert ist. Die Planer Rainer Waßmann und Bernd Zimmermann stellten ihn vor.

