Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Allgäu: „Gastronomie kann Integrationsmotor werden“

Im Landkreis Lindau sind fast 200 Stellen in Hotels und Gaststätten offen. Kann das eine Chance für Flüchtlinge sein?

20.05.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Helfende Hände gesucht: Viele Hotels und Gaststätten im Landkreis Lindau sind dringend auf neues Personal angewiesen – und könnten dabei auch Geflüchteten aus der Ukraine eine Job-Perspektive bieten. „Vorausgesetzt, die Bezahlung stimmt. Denn wer vor dem Krieg flieht und bei uns Schutz sucht, darf nicht ausgenutzt werden“, sagt Claudia Weixler von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Die Geschäftsführerin der NGG-Region Allgäu verweist in einer Pressemitteilung auf die aktuellsten Zahlen der Arbeitsagentur. Danach hatte es im Landkreis Lindau im Gastgewerbe im April 191 offene Stellen gegeben – 51 mehr als noch vor einem Jahr.

Das Gastgewerbe ist weltoffen

„Das ist auch eine Chance für die Gastronomen und Wirte, die faire Bedingungen bieten“, sagt Weixler. Gerade das Gastgewerbe sei weltoffen: Dort arbeiteten schon immer Menschen unterschiedlichster Herkunft. „Die Branche ist ideal für den Quereinstieg: Von der Küche bis zum Service – hier haben auch Beschäftigte ohne Berufsausbildung gute Chancen. Und Fachkräfte werden ohnehin dringend gebraucht.“

Die Gewerkschafterin verweist darauf, dass sich die Bezahlung im heimischen Gastgewerbe zuletzt deutlich verbessert habe. Nach dem aktuellen Tarifvertrag, den die NGG mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ausgehandelt hat, liegt der Einstiegsverdienst in Bayern seit April bei zwölf Euro pro Stunde – mehr als bislang. Fachkräfte kommen auf mindestens 14,27 Euro.

Tarifvertrag auch für Flüchtlinge aus der Ukraine

„Diese Einkommen machen die Arbeit an Theke und Tresen deutlich attraktiver. Nicht nur Beschäftigte aus dem Kreis Lindau, sondern gerade auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die einen Job suchen, sollten darauf bestehen, nach Tarif bezahlt zu werden“, rät Weixler. Tipps gibt es bei der NGG vor Ort.

Claudia Weixler von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Bild: Ralf Lienert

Jetzt sei die Politik in der Pflicht, rasch die Weichen zu stellen, um das Fußfassen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. „Wichtig ist, dass die ukrainischen Bildungsabschlüsse unkompliziert anerkannt werden. Und es muss einen vereinfachten Zugang zu Sprachkursen geben. Denn die Sprache ist der Schlüssel“, sagt Weixler.

In Richtung der Arbeitgeber macht sie deutlich: „Das Gastgewerbe steht für Gastfreundschaft und Willkommenskultur. Dazu gehört in dieser Situation, dass die Menschen, die in der Branche arbeiten wollen, fair bezahlt und behandelt werden.“ Das Hotel- und Gaststättengewerbe habe das Zeug dazu, ein „Integrationsmotor“ zu werden. Diese Chance sollte die Branche nutzen.