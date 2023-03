Gewerkschaft Verdi kündigt Warnstreik-Aktion im Westallgäu

Öffentliche Bedienstete protestieren für mehr Lohn. Wo im Landkreis Lindau kommende Woche eine Aktion geplant ist.

05.03.2023 | Stand: 07:13 Uhr

Nachdem am Freitag Warnstreiks den Bus- und Bahnverkehr vielerorts lahmgelegt haben, ruft die Gewerkschaft Verdi für kommende Woche zu weiteren Arbeitsniederlegungen im Öffentlichen Dienst auf. Eine zentrale Aktion im Rahmen des Tarifkonflikts ist laut einer Mitteilung von Verdi Allgäu am Dienstag in Lindenberg geplant, involviert seien Beschäftigte von Dienststellen und Betrieben des öffentlichen Dienstes. So seien etwa Einschränkungen im Winterdienst möglich. Der Demonstrationszug beginnt um 10 Uhr an der Kulturfabrik und verläuft über die Hauptstraße zum Stadtplatz, wo von 10.30 bis 12 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll. (Lesen Sie auch: Lesen Sie auch: Altenpflegeheim in Maierhöfen schließt - wie es nun mit den Bewohnern weitergeht)

Warnstreiks am Dienstag im Allgäu: Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt

„Im gesamten Allgäu gibt es eine aktive Streikbewegung im Öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen, so auch im Westallgäu“, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Werner Röll. „Wir werden bis zur nächsten Verhandlungsrunde die Warnstreiks auf verschiedene Orte im Allgäu verteilen.“

Verdi fordert von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Mitarbeiter, mindestens aber ein Plus von 500 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. In den Tarifverhandlungen wurde dies abgelehnt. „Leider haben die Arbeitgeber unsere Zeichen in den letzten Wochen nicht wahrnehmen wollen. Das vorgelegte Angebot ist eine schlecht verpackte Mogelpackung.“