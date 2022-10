Nur noch kalte Duschen in den Turnhallen: In Lindau hat dieser Beschluss zum Energiesparen für Unmut gesorgt. Was der Landkreis und die Kommunen entschieden haben.

21.10.2022 | Stand: 20:03 Uhr

Die Duschen in den Sportstätten bleiben kalt. Diesen unpopulären Beschluss hatte die Stadt Lindau zusammen mit weiteren Energiesparmaßnahmen im Sommer getroffen. Denn dafür wird Gas benötigt – und das gilt es bekanntermaßen einzusparen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.