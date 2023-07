Gibt es in Lindenberg bald Baumbestattungen?

Die Stadtverwaltung legt im Bauausschuss ein Konzept für den Bergfriedhof vor. Was derzeit geplant ist.

06.07.2023 | Stand: 20:11 Uhr

Sehr wahrscheinlich wird die Stadt Lindenberg bald Baumbestattungen auf dem Bergfriedhof ermöglichen. Die Verwaltung hat im Bauausschuss ein entsprechendes Konzept vorgestellt, das in den nächsten Wochen ausgearbeitet werden soll.

Bisher gibt es nur zwei Bestattungsformen

Die Stadt ermöglicht bisher zwei verschiedene Bestattungsformen. Neben normalen Urnen- und Sarggräbern gibt es eine Gemeinschaftsgrabanlage. Dort übernimmt ein Gärtner die Pflege. Als dritte Form sollen Baumbestattungen hinzukommen. Sie sind bisher im Westallgäu nicht möglich. Kommunen wie Wangen oder Füssen bieten sie aber seit geraumer Zeit an. Allerdings unterscheidet sich das Konzept von Waldfriedhöfen, auf denen Verstorbene in einem weitläufigen Gelände – oft anonym – unter Bäumen beigesetzt werden. Die Stadt plant, Edelstahlhülsen im Boden zu versenken, in die die Urnen der Verstorbenen platziert werden. Die Hülsen wiederum werden dann um Bäume gruppiert. Verschlossen werden sie mit einem Deckel, auf denen die Namen der Verstorbenen genietet werden, wie Nadine Gmeiner von der Friedhofsverwaltung erklärte. Denkbar ist aber auch eine anonyme Form.

Die Hülsen sollen 75 Zentimeter oder 1,3 Meter tief im Boden versenkt werden. Letzteres würde es erlauben, an einer Stelle vier Urnen zu bestatten – also eine Art „Familiengrab“.

Grundsätzlich befürworten die Stadträte quer durch alle Fraktionen Baumbestattungen. Die Ansichten in Sachen Bestattungen seien breit gestreut, sagte beispielsweise Thomas Kühnel. „Je mehr Möglichkeiten wir anbieten können, umso besser.“ Hanni Windhaber, die das Thema Baumbestattungen mehrfach in städtischen Gremien angesprochen hatte, hätte sich allerdings eine andere Form vorstellen können – wie bei Waldfriedhöfen in lockerer Form unter Bäumen. Das komme Menschen entgegen, die den Wunsch nach einer möglichst naturnahen Form der Bestattung haben. Bürgermeister Eric Ballerstedt sieht das aber kritisch. „Du gräbst ständig im Wurzelbereich von Bäumen. Bei der Hülse habe ich einen festen Platz, da wächst der Baum drumrum.“ Weil das auch etliche Räte so sehen, wird die Stadt das Konzept aktuell auch weiterverfolgen. Möglicherweise werden aber kompostierbare Urnen als Auflage vorgegeben. „Ansonsten kannst Du sie gleich in eine Urnenwand setzen“, sagte Windhaber.

Als Platz im Auge hat die Stadt eine Fläche oberhalb der Aussegnungshalle in Richtung Glockenturm. Dort ist es einigermaßen eben, zudem stehen dort bereits einige größere Bäume. Als Alternative im Gespräch war auch eine Fläche ganz am Ende des Friedhofs. Dafür hatte Bürgermeister Eric Ballerstedt – im früheren Beruf Landschaftsarchitekt – einen Entwurf vorgelegt. Er sah eine hainartige Gestaltung mit einer blühenden Hecke darum vor. Allerdings hätten in dem Bereich erst größere Bäume gepflanzt werden müssen.