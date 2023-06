Gibt es weitere Wintermärchen am „geilsten Buckel des Allgäus“?

Eine Interessengemeinschaft will einen Verein gründen, um den Iberglift bei Maierhöfen zu retten. Läuft die Anlage im nächsten Winter bereits wieder?

25.06.2023 | Stand: 19:57 Uhr

Um das drohende Ende des Iberglifts zu verhindern, hat sich eine Interessengemeinschaft aus Isnyern und Maierhöfenern gebildet. Bei einem Treffen unter dem Motto „D’Iberg braucht Di“ wurde am Donnerstagabend in Riedholz ein Stimmungsbild eingeholt, nun soll ein Verein gegründet werden. Die Zeit drängt, denn der Besitzer will den Lift eigentlich noch in diesem Jahr abbauen.

