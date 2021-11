Gibt's in der Opfenbacher Ortsmitte bald mehr Bäume und mehr Parkplätze?

Vor dem Kultur- und Sportzentrum in Opfenbach soll es grüner werden – und mehr Parkflächen geben. Wie das zusammenpasst, erklärt der Planer im Gemeinderat.

10.11.2021 | Stand: 20:13 Uhr

Seit 2014 ist das Kultur- und Sportzentrum in Opfenbach in Betrieb. Schon damals war klar: Die Gemeinde will auch die Parkflächen an der Ostseite des Gebäudes neu gestalten. Jetzt liegen erste Entwürfe auf dem Tisch. Sie sind Teil einer Gesamtbetrachtung der Ortsmitte. Sobald es die Corona-Situation wieder zulässt, will Bürgermeister Matthias Bentz mit einer Bürgerwerkstatt auch die Bevölkerung in die Entscheidung einbinden. Im Gemeinderat war der Trend bereits klar: Das Gremium tendiert zu einem harten Schnitt, der den Ersatz der vorhandenen Begrünung durch eine Neubepflanzung bedeuten würde.