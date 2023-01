Gläubige in Lindenberg schreiben die Bibel ab

Gläubige aus Lindenberg, dem Westallgäu und darüber hinaus haben die vergangenen acht Jahre die Bibel abgeschrieben. Was die Menschen dazu bewegt hat.

28.01.2023 | Stand: 16:23 Uhr

Fünf dicke Bücher sind es geworden. In ihnen finden sich gewichtige, bekannte Worte: Zahlreiche Menschen haben in den vergangenen acht Jahren in der Lindenberger Stadtpfarrkirche die gesamte Bibel von Hand abgeschrieben. Mal sind die Buchstaben klein und gedrungen, dann wieder ausladend und schwungvoll. Alle paar Seiten ziert eine andere Handschrift. Manchmal steht ein Name und der Wohnort neben dem Text, manchmal bleibt es ein Geheimnis, wer diese Zeilen abgeschrieben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.