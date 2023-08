Glutenfrei-Markt in Scheidegg: "Endlich ohne Bedenken essen"

Der Glutenfrei-Markt in Scheidegg zieht hunderte Interessierte an. Was den Zöliakie-Betroffenen in Scheidegg besonders gut gefällt.

30.07.2023 | Stand: 19:49 Uhr

„Endlich mal ohne Bedenken einkaufen und essen“, freut sich Sandro Bossi (25) aus Lustenau in Vorarlberg. Das Thema Zöliakie beschäftigt ihn seit seiner Kindheit. Mit Freunden ohne Bedenken etwas Essen zu gehen, das kennt er nicht. Denn in der „normalen“ Supermarkt- und Restaurant-Welt sind glutenfreie Produkte noch immer die Ausnahme. Umso mehr ist Bossi vom Angebot auf dem Glutenfrei-Markt in Scheidegg zum Auftakt der Glutenfrei-Wochen beeindruckt. Ob Fladenbrot, Backwaren, Eis oder sogar Bier: Hier gibt es alles garantiert glutenfrei.

