Glutenfrei-Woche startet in Scheidegg - das ist für Besucher geboten

Wer an Zöliakie leidet, ist in Scheidegg am richtigen Ort. Seit 2017 veranstaltet die Marktgemeinde die glutenfreie Woche. Das steht auf dem Programm.

27.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Neben den Wasserfällen und Kurangebotengibt es noch einen weiteren Grund, wieso es viele Urlauber nach Scheidegg zieht: Die Marktgemeinde wirbt mit einem großen Angebot für Touristen und Einheimische mit einer Glutenunverträglichkeit – vom Einkaufen über die medizinische Versorgung bis zur Einkehr. Dazu gehört auch die glutenfreien Woche, die an diesem Samstag beginnt.

Wie äußert sich eine Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) und was bedeutet sie für Betroffene?

Laut der Deutschen Zöliakie Gesellschaft (DZG) handelt es sich bei Zöliakie um eine Autoimmunerkrankung. Der Körper greift also eigene Zellen oder Organe an. Wenn eine betroffene Person Gluten konsumiert, bilden sich Antikörper und die Schleimhaut des Zwölffingerdarms kann sich entzünden.

Dadurch bilden sich die Zotten zurück, die bei der Nährstoffaufnahme helfen und bei den Erkrankten entstehen Defizite. Gluten kommt vor allem in den Getreidearten Weizen, Dinkel, Roggen und Gerste vor sowie in alten Weizensorten.

Wie wird die Woche eröffnet?

Den Auftakt macht der Glutenfrei-Markt mit Infotag im Ortskern von Scheidegg. Am Samstag, von 10 bis 16 Uhr, stellen über 20 Aussteller unter freiem Himmel Besucherinnen und Besuchern ihre glutenfreien Produkte vor. Im Mehrzweckraum des Rathauses bietet Küchenchef Marcus Beran Kochshows mit anschließender Verkostung an.

Im katholischen Pfarrheim informieren Referenten – ob Vertreter der DZG oder Food-Blogger – über verschiedene Bereiche der glutenfreien Ernährung. Für die Jüngsten gibt es ein Kinderprogramm mit Kinderschminken und Malen.

Was steht weiter auf dem Programm?

Neben einer Kutschfahrt, Kochkursen und Gesprächskreisen wird es bis zum 6. August auch mehrere geführte Wanderungen mit glutenfreiem Proviant geben – zum Beispiel an die Scheidegger Wasserfälle. Dort können Besucher auch an Kräuterworkshops teilnehmen, wobei sie lernen, eigene Aufstriche zu kreieren. Die örtlichen Gastronomen wie die Gasthöfe „Zum Postwirt“ oder „Postkutsche“ bieten eine große Speisekarte mit glutenfreien Gerichten an.

Wo müssen Besucher sich anmelden und wie viel kosten die Programmpunkte?

Der Glutenfrei-Markt ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden. Für alle weiteren Programmpunkte erfolgt die Anmeldung über Scheidegg Tourismus. Die Preise und eine Übersicht gibt es auf der Website des Gästeamts.

Wo kann man in Scheidegg glutenfrei essen und einkaufen?

Die Gemeinde bietet eine vergleichsweise große kulinarische Auswahl für Zöliakieerkrankte an. Frühstücken können Besucher unter anderem im Café Engel. Auch die Hotels vor Ort bieten ein glutenfreies Frühstück an.

Bei Restaurants ist für jeden etwas dabei – sei es gut bürgerlich im Gasthof „Zum Hirschen“ oder doch die Pizza in der Pizzeria „Tesoro“. Wer selber kochen möchte, findet auch problemlos in Supermärkten und Bäckereien glutenfreie Lebensmittel.

Wie hat sich das Angebot in Scheidegg entwickelt?

Angefangen hat alles mit zwei Frauen, die bereits 2005 am Minigolfkiosk eine kleine Auswahl an glutenfreien Snacks verkauften. „Das Angebot wurde rasch immer beliebter und in Scheidegg in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung, den Gastronomen, Einzelhändlern und der DZG erweitert.“, berichtet Anita Fink vom Gästeamt.