Golf-Kart gestohlen und in Schlachterner Weiher versenkt

Ein Golf-Kart ist in Sigmarszell aus einem Vereinsheim gestohlen und im Schlachterner Weiher versenkt worden. Wer hat etwas mitbekommen?

09.05.2021 | Stand: 13:44 Uhr

In Sigmarszell hat ein Unbekannter ein Golf-Kart aus einem Vereinsheim gestohlen und versenkte dieses im Schlachterner Weiher.

Wie die Polizei mitteilte, brach der Unbekannte am späten Samstagnachmittag in ein Vereinsheim ein und randalierte dort. Er beschädigte verschiedene Gegenstände und nahm anschließend das dort abgestellte Golf-Kart mit. Mit diesem fuhr er in den Wald und versenkte das Gefährt im Schlachterner Weiher.

Feuerwehr und Abschleppdienst bergen Golf-Kart aus Weiher

Die Feuerwehr und ein Abschleppdienst bargen das in Ufernähe liegende Fahrzeug. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Der Wert des Karts beträgt laut Polizei etwa 1.500 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Lindau unter 08382/9100 melden.

