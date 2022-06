Bundespolizei spürt Räuber und vier weitere Straftäter in Lindau auf

Innerhalb weniger Stunden spürten Beamte vier Menschen auf, gegen die Haftbefehle vorlagen. Die Täter kamen aus verschiedensten Gründen ins Gefängnis.

Innerhalb von acht Stunden hat die Bundespolizei am Freitag in Lindau fünf Haftbefehle vollstreckt und dabei vier Menschen ins Gefängnis gebracht. Wie die Polizei mitteilt, spürten die Beamten bei Kontrollen auf der A96 bei Lindau einen 33-jährigen Autofahrer auf, der in der Vergangenheit erheblich mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Gegen ihn lag eine internationale Fahndung des Bundeskriminalamts vor.

Er soll im Jahr 2016 in der Ukraine bei vier Raubzügen seinen Opfern mit einem Elektroschocker oder einer Pistole gedroht haben und so Bargeld in Höhe von umgerechnet 118.000 Euro und Wertgegenstände erbeutet haben. Aus diesem Grund sollte er an die Ukraine ausgeliefert werden. Die Beamten führten den 33-Jährigen beim Amtsgericht Kempten vor und er kam ins Gefängnis.

Lindau: Bundespolizei verhaftet zwei Insassen eines Reisebusses

Auch kontrollierten die Beamten einen Fernreisebus aus Barcelona. Gegen zwei Insassen lagen Haftbefehle vor. Ein 25-Jähriger wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Der Mann war bereits im Januar wegen unerlaubten Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt worden. Er war jedoch nicht zahlungsfähig, was eine Haftstrafe für ihn bedeutet.

Als die Beamten die Daten eines weiteren Businsassen überprüften, schlug der Fahndungscomputer erneut an. Der 62-Jährige wurde wegen versuchter Nötigung gesucht. Weil auch er seine Strafe von 2000 Euro nicht bezahlen konnte, musste er hinter Gitter.

Lindau: Beamte bringen Verurteilten wegen gefährlicher Körperverletzung und hinter Gitter

Am Nachmittag kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten einen Mann, gegen den gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Wegen Insolvenzverschleppung und gefährlicher Körperverletzung suchten die Staatsanwaltschaften München und Nürnberg nach dem 48-Jährigen. Bereits vor mehr als vier Jahren war der Mann zu einer Geldstraße in Höhe von 4000 Euro verurteilt worden. Seit mehr als drei Jahren ist das Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung rechtskräftig. Auch er wurde ins Gefängnis gebracht.

