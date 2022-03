Familie täuscht bei Einreise Spanien-Urlaub vor - Polizei kommt Vater auf die Schliche

Eine Familie aus Libyen will angeblich Urlaub in Spanien machen und über Deutschland reisen. Wie sich bei einer Kontrolle herausstellt, hatte sie das nie vor.

29.03.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Eine siebenköpfige Familie aus Libyen hat versucht, illegal über die Grenze von Österreich nach Deutschland zu kommen. Die Bundespolizei kontrollierte die Libyer in einem Fernreisebus aus Italien am Freitagmorgen am Grenzübergang Hörbranz an der A96. Die Eltern hatten laut Polizei eine vermeintliche Urlaubsreise als Vorwand genutzt, um mit spanischen Touristenvisa unerlaubt nach Deutschland einzureisen.

Familie aus Libyen will illegal über Hörbranz nach Deutschland einreisen

Der 45-jährige Vater und seine 39-jährige Frau legten für sich und die fünf gemeinsamen Kinder gültige libysche Reisepässe mit spanischen Touristenvisa vor, die aber nur noch einen Tag gültig waren. Die Polizei überprüfte das und stellte einige Ungereimtheiten fest. Die Angaben der Erwachsenen zum Reiseverlauf standen im erheblichen Widerspruch zu den in den Visa angegebenen Zweck eines touristischen Aufenthaltes in Spanien.

Außerdem fanden die Polizisten bei der Durchsuchung bei den Erwachsenen noch deutsche Übersetzungen von persönlichen Dokumenten, wie Heirats- und Geburtsurkunden. Die Übersetzungen wurden erst drei Tage zuvor in Tunis gefertigt.

Libyer wollten dauerhaft in Deutschland leben

Lesen Sie auch

Polizei-Kontrolle am Grenztunnel Füssen Gewalttäter und Schleuser geht der Polizei ins Netz - und nicht nur das

Wie sich letztlich herausstellte, hatte die Familie es nie vor, Urlaub in Spanien zu machen. Sie wollte von vornherein dauerhaft in Deutschland bleiben. Die spanischen Visa waren folglich aufgrund falscher Angaben bewusst erschlichen worden.

Angeblich wollte die Familie nach Stuttgart, um dort in der Nähe eines libyschen Freundes zu wohnen, der ihnen auch die Bustickets gebucht hatte. Zudem ermittelten die Beamten, dass die Familie bereits 2019 Visaanträge für Deutschland gestellt hatte. Diese waren jedoch im Jahr 2020 abgelehnt worden.

Polizei zeigt Vater, Mutter und 15-jährige Tochter an

Der Familienvater hatte die Reise organisiert. Darum wurde er angezeigt wegen versuchten Einschleusens. Zudem zeigten die Beamten die Eltern sowie die strafmündige 15-jährige Tochter wegen versuchter unerlaubter Einreise und Erschleichens von Aufenthaltstiteln an. Die Kinder, allesamt im Alter zwischen drei und dreizehn Jahren sowie ein Kleinkind sind strafunmündig.

Die Bundespolizisten annullierten die sieben Visa und wiesen die Familie später nach Österreich zurück.

Lesen Sie auch: Zwei junge Diebe brechen in Hörbranz in Gebäude ein