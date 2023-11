Fahnder stellen an der Grenze bei Lindau große Menge Champagner sicher

43 Flaschen hochwertigen Alkohol haben Grenzfahnder der Lindauer Polizei sichergestellt. Es soll sich vermutlich um Diebesgut handeln.

08.11.2023 | Stand: 15:44 Uhr

Die Grenzpolizei Lindau hat eine große Menge hochwertigen Champagners sichergestellt. Bei einer Kontrolle fanden die Fahnder das mutmaßliche Diebesgut in einem Auto, berichtet die Polizei.

Die beiden Personen im Auto - 16 und 27 Jahre alt - hatten alkoholische Getränke im Wert von insgesamt etwa 2000 Euro an Bord. Für die konnten sie keinerlei Kaufbelege vorzeigen. Es waren in Gänze 41 Flaschen Champagner und zwei Flaschen Whisky. Der Preis pro Flasche bewegt sich zwischen 50 und 100 Euro. Wie die beiden angaben, sollten sie die Waren gegen einen geringen Kurierlohn von Frankfurt am Main nach Stuttgart überführen. Der Auftraggeber ist bislang unbekannt - die Polizei ermittelt.

Teuren Champagner bei Lindau sichergestellt - Beamten gehen von Diebesgut aus

Die Beamten gehen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es sich bei den Getränken um Diebesgut handelt. Allerdings kann die Polizei dies bislang keiner Straftat zuordnen. Das mutmaßliche Diebesgut stellten die Beamten sicher. Die Lindauer Grenzpolizei ist bei der Ermittlung nun auch auf Zeugenhinweise angewiesen. Diese nimmt die Polizei unter Telefon 08382/910-311 entgegen.

