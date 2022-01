Großer Polizei-Einsatz in Grünenbach wegen einer größeren Bedrohungslage

In Grünenbach im Westallgäu läuft seit Donnerstagvormittag aktuell ein großer Polizeieinsatz. Offenbar gibt es eine "Bedrohungslage" in einem Privathaus.

27.01.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Was genau passiert ist, ist noch unklar. Vor Ort sind zahlreiche Kräfte der Polizei im Einsatz. Am späten Vormittag hatten sie sich in der Ortsmitte von Grünenbach gesammelt. Das Einsatzgeschehen befindet sich etwa einen Kilometer weit vom Ortskern entfernt.

Die Lage ist unübersichtlich. Wie es vor Ort hieß, soll eine Waffe involviert sein.

Bedrohungslage in Grünenbach: Laut Bürgermeister Eugler keine Gefahr für Kinder und Bevölkerung

In der Nähe gibt es unter anderem eine Schule und einen Kindergarten. Eltern hätten bereits bei der Schule angerufen und gefragt, ob sie ihre Kinder abholen dürfen. "Aber es gibt überhaupt keine Gefahrenlage für die Schule oder den Kindergarten", sagt Grünenbachs Bürgermeister Markus Eugler, der im Austausch mit der Einsatzleitung der Polizei steht. Auch für die Bevölkerung bestehe keinerlei Gefahr.

Bilderstrecke

Großer Polizei-Einsatz in Grünenbach wegen Bedrohungslage - Fotos vom Einsatz

1 von 4 In Grünenbach im Westallgäu läuft am Donnerstag ein großer Polizei-Einsatz wegen einer Bedrohungslage. Bild: Daniel Boscariol In Grünenbach im Westallgäu läuft am Donnerstag ein großer Polizei-Einsatz wegen einer Bedrohungslage. Bild: Daniel Boscariol 2 von 4 In Grünenbach im Westallgäu läuft am Donnerstag ein großer Polizei-Einsatz wegen einer Bedrohungslage. Bild: Olaf Winkler In Grünenbach im Westallgäu läuft am Donnerstag ein großer Polizei-Einsatz wegen einer Bedrohungslage. Bild: Olaf Winkler 3 von 4 In Grünenbach im Westallgäu läuft am Donnerstag ein großer Polizei-Einsatz wegen einer Bedrohungslage. In Grünenbach im Westallgäu läuft am Donnerstag ein großer Polizei-Einsatz wegen einer Bedrohungslage. 4 von 4 In Grünenbach im Westallgäu läuft am Donnerstag ein großer Polizei-Einsatz wegen einer Bedrohungslage. Bild: Daniel Boscariol In Grünenbach im Westallgäu läuft am Donnerstag ein großer Polizei-Einsatz wegen einer Bedrohungslage. Bild: Daniel Boscariol 1 von 4 Bild: Daniel Boscariol Bild: Daniel Boscariol

Polizei zu Einsatz in Grünenbach: Einsatz wird noch länger andauern

"Das ist natürlich auf dem Dorf nicht alltäglich", sagt Eugler, "aber das ist jetzt zur Absicherung". Die Polizei geht davon aus, dass der Einsatz noch einige Stunden andauern wird.

Grünenbach liegt im Landkreis Lindau im Westallgäu zwischen Röthenbach, Stiefenhofen und Maierhöfen.

Sobald weitere Informationen vorliegen, berichten wir aktuell an dieser Stelle.