Schaden in Millionenhöhe bei Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen nahe Wangen

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Untermatzen bei Amtzell ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen.

04.11.2023 | Stand: 12:16 Uhr

Am Freitag ist gegen 17 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Untermatzen (Kreis Ravensburg) bei Wangen ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei wurden weder Menschen noch Tiere bei dem Großbrand verletzt. Der Schaden wird momentan auf eine Million Euro geschätzt. Die Feuerwehr kämpfte über mehrere Stunden gegen die Flammen.

Das Feuer brach zunächst in einem Lagerschuppen aus, in dem Maschinen, Traktoren und Autos untergebracht waren. Das Feuer wütete später auch in einem Heu- und Strohlager, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte.

Großbrand bei Amtzell: Löscharbeiten gehen am Morgen weiter

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten das Übergreifen der Flammen auf den Tierstall und das Wohngebäude im Großen und Ganzen verhindern, so die Polizei. Weit bis nach Mitternacht löschten die Einsatzkräfte den Brand und verhinderten das erneute Aufflammen von Brandherden. Am nächsten Morgen wurden die Arbeiten fortgesetzt. Die Polizei ermittelt noch zur Brandursache.

